У Дніпрі на Калиновій зіткнулися два легковики: є постраждала
У Дніпрі 25 серпня по вулиці Калиновій сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала жінка.
Як передає "Дніпро оперативний", легковий автомобіль "ЗАЗ" зіткнувся з "Skoda Octavia" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Як стало відомо, в результаті зіткнення автомобілів постраждала 43-річна жінка, яка була за кермом "Skoda". Медики госпіталізували постраждалу в 6 міську лікарню з попереднім діагнозом – "струс мозку".
Відзначимо, що на місці ДТП працювала поліція. Тепер правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини події.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі пасажир маршрутного таксі розбив скло на задніх дверях транспортного засобу.