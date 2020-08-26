У Дніпрі на Калиновій зіткнулися два легковики: є постраждала

У Дніпрі на Калиновій зіткнулися два легковики. "Дніпро оперативний"

У Дніпрі 25 серпня по вулиці Калиновій сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала жінка.

Як передає "Дніпро оперативний", легковий автомобіль "ЗАЗ" зіткнувся з "Skoda Octavia" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, в результаті зіткнення автомобілів постраждала 43-річна жінка, яка була за кермом "Skoda". Медики госпіталізували постраждалу в 6 міську лікарню з попереднім діагнозом – "струс мозку".

У Дніпрі на Калиновій зіткнулися два легковики. Фото "Дніпро оперативний"

Відзначимо, що на місці ДТП працювала поліція. Тепер правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини події.

У Дніпрі на Калиновій зіткнулися два легковики. Фото "Дніпро оперативний"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі пасажир маршрутного таксі розбив скло на задніх дверях транспортного засобу.

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