У Дніпрі на ходу загорівся КАМАЗ: фото і відео

Близько 10:00 1 серпня під час руху загорівся кузов КАМАЗа, який їхав по пр. Мазепи у Дніпрі.

В цей час вантажівка перевозила сміття, передає Інформатор.

На пр. Мазепи на ходу загорівся КАМАЗ Інформатор

В ході події ніхто не постраждав.

Водій зміг вивантажити сміття на проїжджу частину, а через кілька хвилин пожежу загасили рятувальники, які прибули на місце події.

Подробиці події встановлюються Інформатор

Водій зумів вивантажити палаючий сміття Інформатор

Рятувальники ліквідували загоряння Інформатор

Деталі інциденту з'ясовуються. На проспекті утворилася тягнучка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 27 липня, в лікарні Дніпра помер маленький хлопчик, який постраждав від вибуху зі своїм дідусем.

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