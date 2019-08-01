Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі на ходу загорівся КАМАЗ: фото і відео

561 Читати матеріал російською

Близько 10:00 1 серпня під час руху загорівся кузов КАМАЗа, який їхав по пр. Мазепи у Дніпрі.

В цей час вантажівка перевозила сміття, передає Інформатор.

На пр. Мазепи на ходу загорівся КАМАЗ

На пр. Мазепи на ходу загорівся КАМАЗ

Інформатор

В ході події ніхто не постраждав.

Новини
У Дніпрі загорілася маршрутка з пасажирами: фото та відео

Водій зміг вивантажити сміття на проїжджу частину, а через кілька хвилин пожежу загасили рятувальники, які прибули на місце події.

Подробиці події встановлюються

Подробиці події встановлюються

Інформатор

Водій зумів вивантажити палаючий сміття

Водій зумів вивантажити палаючий сміття

Інформатор

Рятувальники ліквідували загоряння

Рятувальники ліквідували загоряння

Інформатор

Деталі інциденту з'ясовуються. На проспекті утворилася тягнучка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 27 липня, в лікарні Дніпра помер маленький хлопчик, який постраждав від вибуху зі своїм дідусем.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро пожежа транспорт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel