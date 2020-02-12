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12 лютого • оновлено в 18:41
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У Дніпрі на ходу задимівся трамвай з пасажирами: відео НП

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У середу, 12 січня, в Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького задимівся трамвай маршруту №1.

У момент інциденту в вагоні перебували пасажири. Всі вони були змушені покинути його, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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За словами очевидців, в один момент весь салон наповнився димом. Незабаром трамвай зупинився, а його двері відчинилися. Пасажири змогли безперешкодно покинути вагони. Все це трапилося неподалік від зупинки "вулиця Воскресенська".

У Дніпрі на ходу задимівся трамвай з пасажирами

У Дніпрі на ходу задимівся трамвай з пасажирами

Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

Водієві вдалося самостійно впоратися з несправністю. Після висадки пасажирів трамвай вирушив в депо для детальної перевірки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 58-річний водій служби таксі "239" помер за кермом автомобіля Chevrolet під час рейсу. Пасажири дивом врятувалися, натиснувши ручне гальмо.

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Україна Дніпро
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