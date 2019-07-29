Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі на ходу у маршрутки лопнули колеса: фото і подробиці

666 Читати матеріал російською

У Дніпрі в 158 маршрутці на ходу лопнули два колеса.

У салоні знаходилися люди, але ніхто не постраждав, повідомив очевидець Олександр в телеграм-чаті "Міський транспорт Дніпра" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Як розповів кореспонденту OBOZREVATEL Михайло Тонконогий, глава профспілки автомобілістів Дніпра, перевізник не догледів за станом гуми:

"Перевізник поставив два старих колеса і в результаті вони стрельнули від спеки", – сказав Тонконогий.

Новини
У Дніпрі автомобіль збив дівчину на "зебрі"

У маршрутки лопнули колеса

У маршрутки лопнули колеса

Він зазначив, що зараз проходить перевірка всіх коліс у перевізника 158 маршруту:

"Якщо знайдуть колеса в незадовільному стані, то їх відразу ж замінять", – додав глава профспілки.

Михайло Тонконогий

Михайло Тонконогий

Dnepr24

Ніхто з пасажирів не постраждав. Протягом найближчого можливого часу їм надали інший транспорт.

У маршрутки лопнули колеса

У маршрутки лопнули колеса

Фото очевидця Олександра

У маршрутки лопнули колеса

У маршрутки лопнули колеса

Фото очевидця Олександра

Як повідомляв OBOZREVATEL, коли в Дніпрі подорожчає проїзд в маршрутках.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро маршрутка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel