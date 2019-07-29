У Дніпрі на ходу у маршрутки лопнули колеса: фото і подробиці

У Дніпрі в 158 маршрутці на ходу лопнули два колеса.
У салоні знаходилися люди, але ніхто не постраждав, повідомив очевидець Олександр в телеграм-чаті "Міський транспорт Дніпра" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
Як розповів кореспонденту OBOZREVATEL Михайло Тонконогий, глава профспілки автомобілістів Дніпра, перевізник не догледів за станом гуми:
"Перевізник поставив два старих колеса і в результаті вони стрельнули від спеки", – сказав Тонконогий.
У маршрутки лопнули колеса
Він зазначив, що зараз проходить перевірка всіх коліс у перевізника 158 маршруту:
"Якщо знайдуть колеса в незадовільному стані, то їх відразу ж замінять", – додав глава профспілки.
Михайло Тонконогий
Dnepr24
Ніхто з пасажирів не постраждав. Протягом найближчого можливого часу їм надали інший транспорт.
У маршрутки лопнули колеса
Фото очевидця Олександра
У маршрутки лопнули колеса
Фото очевидця Олександра
Як повідомляв OBOZREVATEL, коли в Дніпрі подорожчає проїзд в маршрутках.
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