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У Дніпрі на ходу спалахнув трамвай: відео

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Вранці 29 липня в Дніпрі під час руху загорівся трамвай №19.

Займання сталося близько 9:00 під днищем трамвая, горіла коробка силової лінії електромережі. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Дніпрі на ходу загорівся трамвай

У Дніпрі на ходу загорівся трамвай

Скріншот

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Пожежу загасили рятувальники. У пригоді ніхто не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Австрії загорілася дахова сонячна станція.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро трамвай пожежа
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