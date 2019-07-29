У Дніпрі на ходу спалахнув трамвай: відео

Вранці 29 липня в Дніпрі під час руху загорівся трамвай №19.
Займання сталося близько 9:00 під днищем трамвая, горіла коробка силової лінії електромережі. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
У Дніпрі на ходу загорівся трамвай
Скріншот
Пожежу загасили рятувальники. У пригоді ніхто не постраждав.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Австрії загорілася дахова сонячна станція.
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