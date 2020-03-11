У Дніпрі на ходу спалахнув автомобіль з людьми. Відео НП

У середу, 11 березня, в Дніпрі на Запорізькому шосе на ходу спалахнув автомобіль "ВАЗ".

Всередині знаходилися два пасажири, вони не постраждали, повідомляє "Днепр оперативный". Подію зафіксувала камера відеоспостереження (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

Автомобіль зупинився на світлофорі біля "Епіцентру" і загорівся. Полум'я швидко поширилося на всю машину і вона згоріла дотла. Вогонь загасили прибулі рятувальники.

У Дніпрі на ходу спалахнув автомобіль з людьми Днепр оперативный

За попередньою інформацією, причиною події стала несправність газобалонного обладнання автомобіля.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині від отруєння чадним газом під час пожежі загинула дитина. У момент події в приміщенні знаходилися троє дітей.

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