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11 березня • оновлено в 14:09
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Карина Бондаренко

У Дніпрі на ходу спалахнув автомобіль з людьми. Відео НП

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У середу, 11 березня, в Дніпрі на Запорізькому шосе на ходу спалахнув автомобіль "ВАЗ".

Всередині знаходилися два пасажири, вони не постраждали, повідомляє "Днепр оперативный". Подію зафіксувала камера відеоспостереження (щоб подивитисядоскрольте до кінця сторінки).

Автомобіль зупинився на світлофорі біля "Епіцентру" і загорівся. Полум'я швидко поширилося на всю машину і вона згоріла дотла. Вогонь загасили прибулі рятувальники.

У Дніпрі на ходу спалахнув автомобіль з людьми

У Дніпрі на ходу спалахнув автомобіль з людьми

Днепр оперативный

За попередньою інформацією, причиною події стала несправність газобалонного обладнання автомобіля.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині від отруєння чадним газом під час пожежі загинула дитина. У момент події в приміщенні знаходилися троє дітей.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
ГБО авто пожежа
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