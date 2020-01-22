У Дніпрі на гарячому впіймали копа-перевертня: фото і відео затримання

Під час отримання хабара у вівторок, 21 січня, у центрі Дніпра затримали оперуповноваженого кримінального відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області.

Працівник поліції пообіцяв підозрюваному сприяти у зміні правової кваліфікації у кримінальній справі на менш сувору. Про це повідомили на сторінці Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За таку "послугу" старший лейтенант поліції вимагав 12 тисяч гривень хабара. Під час отримання другої частини суми поліцейського затримали на місці злочину.

У Дніпрі поліцейського впіймали на хабарі Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

У Дніпрі поліцейського спіймали на хабарі Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

"Кошти поліцейський отримав двома частинами. Відразу після отримання у власному автомобілі другої – 7000 гривень – його затримали працівники Дніпропетровського управління ДВБ НПУ, слідчі ДБР і прокуратури області. Речові докази вилучено", – розповіли у поліції.

У Дніпрі поліцейського спіймали на хабарі Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Зараз працівник поліції затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

У Дніпрі поліцейського впіймали на хабарі Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

У Дніпрі поліцейського впіймали на хабарі Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

У Дніпрі поліцейського впіймали на хабарі Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

У Дніпрі поліцейського впіймали на хабарі Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

У Дніпрі поліцейського впіймали на хабарі Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Раніше OBOZREVATEL писав, що заступник начальника Марганецького відділення поліції у Дніпропетровській області забрав у 22-річної дівчини автомобіль і вимагав за нього 1500$.

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