У Дніпрі на чоловіка обвалився покинутий будинок. Фото

У середу, 26 серпня, в Дніпрі на площі Старомостовій, 2 чоловік опинився під завалами напівзруйнованої будівлі.

Покинутий будинок обвалився на потерпілого, коли той шукав у ньому метал. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Рятувальники підняли чоловіка на поверхню Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Чоловік не міг вибратися з-під завалу і кликав на допомогу. Інформація про подію надійшла до Служби порятунку "101" о 10:52. На місце оперативно прибули співробітники ДСНС.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники витягли громадянина 1993 року народження на поверхню. На ношах чоловіка транспортували до автомобіля швидкої допомоги. Медики госпіталізували потерпілого до міської лікарні №16 для обстеження.

Постраждалого госпіталізували до лікарні №16 Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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