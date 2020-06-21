У Дніпрі на Чернишевського перекинулася іномарка. Відео

У Дніпрі на перетині вулиць Гоголя і Чернишевського сталася аварія – перекинувся автомобіль Mazda. Подія відбулась 21 червня, близько 1:10.

Пасажир і водій автомобіля не постраждали, передає "Інформатор".

Автомобіль їхав по вулиці Чернишевського. На перетині з вулицею Гоголя водій наїхав на бордюр і не впорався з керуванням. Mazda вилетіла на тротуар і перекинулася.

На щастя, водій та пасажирка не постраждали. Чи перебував водій в стані алкогольного сп'яніння – встановить слідство.

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