У Дніпрі на Чернишевського перекинулася іномарка. Відео

Яна Коваль Події 14:01, 21.06.2020

У Дніпрі на перетині вулиць Гоголя і Чернишевського сталася аварія – перекинувся автомобіль Mazda. Подія відбулась 21 червня, близько 1:10.

Пасажир і водій автомобіля не постраждали, передає "Інформатор".

Автомобіль їхав по вулиці Чернишевського. На перетині з вулицею Гоголя водій наїхав на бордюр і не впорався з керуванням. Mazda вилетіла на тротуар і перекинулася.

На щастя, водій та пасажирка не постраждали. Чи перебував водій в стані алкогольного сп'яніння – встановить слідство.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на Дніпропетровщині під час пожежі в багатоповерхівці загинув підліток. На балконі згорілої квартири співробітники ДСНС знайшли тіло 14-річного підлітка. Загиблий мав першу групу інвалідності.

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