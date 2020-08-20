У Дніпрі на будівництві загинув 21-річний робітник

У середу, 19 серпня, близько 15:40 в Дніпрі на Вокзальній площі загинув робітник.

Будівельник проводив роботи з реконструкції магазину. Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під час роботи хлопця вдарило струмом. Після цього потерпілий зірвався з будівельних лісів і впав на землю з висоти восьми метрів. Врятувати робітника не вдалося.

На місці події працював слідчий і судмедексперти. За фактом смерті 21-річного будівельника порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою про те, що це був нещасний випадок.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі більше року розшукують зниклого чоловіка.

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