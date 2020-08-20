У Дніпрі на будівництві загинув 21-річний робітник. wallpaperscraft.ru
У середу, 19 серпня, близько 15:40 в Дніпрі на Вокзальній площі загинув робітник.
Будівельник проводив роботи з реконструкції магазину. Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Під час роботи хлопця вдарило струмом. Після цього потерпілий зірвався з будівельних лісів і впав на землю з висоти восьми метрів. Врятувати робітника не вдалося.
На місці події працював слідчий і судмедексперти. За фактом смерті 21-річного будівельника порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою про те, що це був нещасний випадок.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі більше року розшукують зниклого чоловіка.
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