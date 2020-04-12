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12 квітня • оновлено в 12:46
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Ігор Кравченко

У Дніпрі на автобазі вщент згоріли два мікроавтобуси. Відео

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У неділю, 12 квітня, в Дніпрі сталася пожежа на вулиці Дніпросталівській в Індустріальному районі міста.

По прибуттю рятувальників на місце події встановлено, що горить два автомобіля Mercedes-Benz Sprinter і Mercedes-Benz Vito. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

В результаті пожежі повністю знищено два автомобілі і пошкоджено причіп для перевезення автомобілів. Площа пожежі склала 11 метрів квадратних.

На автобазі вщент згоріли два мікроавтобуси

На автобазі вщент згоріли два мікроавтобуси

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає. До гасіння пожежі було залучено сім чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі більш п'ять годин гасили масштабну пожежу на металобазі. Через велику площу загоряння було оголошено підвищений рівень складності пожежі.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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