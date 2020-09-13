У Дніпрі мотоцикліст потрапив до лікарні після зіткнення з легковиком. Фото

Аліна Рашевська Події 10:32, 13.09.2020

У неділю, 13 вересня, в Дніпрі на вулиці Калиновій трапилася аварія за участю легкового автомобіля ВАЗ-2107 та мотоцикла Lifan.

Водій двоколісного влетів у легковик, коли той здійснював маневр. Про це повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті зіткнення 18-річний хлопець отримав закриту черепно-мозкову травму та забій колінного суглоба. Його госпіталізували до міської лікарні №6.

У Дніпрі мотоцикліст влетів у легковик.
Дніпро оперативний
ДТП трапилася на вулиці Калиновій.
Дніпро оперативний
Водія двоколісного госпіталізували.
Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік підірвався на саморобній вибухівці.

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