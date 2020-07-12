У Дніпрі мотоцикліст на швидкості влетів у легковик: чоловіка забрала "швидка"

Аліна Рашевська Події 16:30, 12.07.2020

У ніч на 12 липня в Дніпрі на вулиці Велика Діївська мотоцикліст зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

В результаті аварії постраждав водій двоколісного. З місця аварії його забрала карета швидкої допомоги, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі
Фото: Інформатор
ДТП в Дніпрі
Фото: Інформатор

Попередньо, мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і врізався в ліве крило машини. Правоохоронці зазначили, що він міг бути у нетверезому стані.

Життю потерпілого нічого не загрожує. Всі обставини події з'ясовував слідчий по ДТП.

ДТП в Дніпрі
Фото: Інформатор
ДТП в Дніпрі
Фото: Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція затримала судно з п'яним водієм на борту.

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