У Дніпрі мотоцикліст на швидкості влетів у легковик: чоловіка забрала "швидка"

У ніч на 12 липня в Дніпрі на вулиці Велика Діївська мотоцикліст зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

В результаті аварії постраждав водій двоколісного. З місця аварії його забрала карета швидкої допомоги, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі Фото: Інформатор

ДТП в Дніпрі Фото: Інформатор

Попередньо, мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і врізався в ліве крило машини. Правоохоронці зазначили, що він міг бути у нетверезому стані.

Життю потерпілого нічого не загрожує. Всі обставини події з'ясовував слідчий по ДТП.

ДТП в Дніпрі Фото: Інформатор

ДТП в Дніпрі Фото: Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція затримала судно з п'яним водієм на борту.