У Дніпрі мотоцикл на швидкості влетів у легковик: є загиблий і постраждала. Фото

У Дніпрі ввечері 3 серпня біля ресторану "Августин" на вулиці Богдана Хмельницького мотоцикліст на швидкості врізався в автомобіль Mazda.

В результаті водій двоколісного загинув на місці аварії. Також серйозні травми отримала пасажирка байка, її госпіталізували до міської лікарні №6, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, мотоцикліст рухався вулицею Богдана Хмельницького в сторону проспекту Петра Калнишевського. Автомобіль Mazda, в свою чергу, виїжджав з прилеглої території. За словами очевидців, транспортні засоби зіткнулися через поганий огляд дороги, так як в цей момент маршрутка висаджувала пасажирів в недозволеному місці.

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на проспекті Олександра Поля тролейбус маршруту №5 збив жінку.