У Дніпрі молода сімейна пара загинула в ДТП: подружжя чекало дитину. Фото

Софія Ковнір Події 15:15, 10.07.2020 Оновлено: 15:45, 10.07.2020

У Дніпрі на вулиці Полтавське шосе в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула молода подружня пара.

Як повідомила на своїй Facebook сторінці Тетяна Гаврилова, загиблі Павло та Олена тільки недавно одружилися. Подружжя чекали дитину.

Також стало відомо, що загиблий Павло є братом волонтера з Дніпра – Анни Двойкіної.

Загибла молода пара Павло та Олена. Facebook Тетяни Гаврилової

Тепер сім'ї загиблих потрібна фінансова допомога, щоб поховати пару:

5168 7573 8173 8113Щеголь Олександр Павлович (тато).

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