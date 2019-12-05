У Дніпрі молода дівчина влаштувала моторошне самогубство

У четвер, 5 грудня, на Запорізькому шосе в Дніпрі 21-річна дівчина наклала на себе руки, вистрибнувши з балкона на 10-му поверсі.

Її тіло без ознак життя виявили місцеві жителі на козирку під'їзду багатоповерхівки, повідомляє "Інформатор".

Дівчина вистрибнула з 10 поверху в Дніпрі Інформатор

На місце події, крім патрульного екіпажу, направили реанімобіль і бригаду Державної служби з надзвичайних ситуацій. За допомогою рятувальників медики піднялися до потерпілої і намагалися "відкачати" її. Однак від отриманих травм вона померла на місці.

За попередньою інформацією, дівчина наклала на себе руки. Але правоохоронці розглядають кілька причин трагедії: як самогубство, так і нещасний випадок.

На момент смерті померлій був 21 рік Інформатор

Тіло дівчини виявили сусіди Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що вночі 3 грудня на вулиці Набережній Перемоги в Дніпрі виявили тіло жінки. Померла випала з вікна на 10 поверсі. Труп знайшли біля будинку №50 приблизно о 2:30 ночі

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