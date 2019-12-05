Головна Новини
5 грудня • оновлено в 13:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі молода дівчина влаштувала моторошне самогубство

1.5т
Читати матеріал російською

У четвер, 5 грудня, на Запорізькому шосе в Дніпрі 21-річна дівчина наклала на себе руки, вистрибнувши з балкона на 10-му поверсі.

Її тіло без ознак життя виявили місцеві жителі на козирку під'їзду багатоповерхівки, повідомляє "Інформатор".

Новини
У Дніпрі спалахнув скандал навколо директорки музею АТО: подробиці

Дівчина вистрибнула з 10 поверху в Дніпрі

Дівчина вистрибнула з 10 поверху в Дніпрі

Інформатор

На місце події, крім патрульного екіпажу, направили реанімобіль і бригаду Державної служби з надзвичайних ситуацій. За допомогою рятувальників медики піднялися до потерпілої і намагалися "відкачати" її. Однак від отриманих травм вона померла на місці.

Новини
Примушували займатися сексом і катували: в інтернаті на Дніпропетровщині знущалися з хворих

За попередньою інформацією, дівчина наклала на себе руки. Але правоохоронці розглядають кілька причин трагедії: як самогубство, так і нещасний випадок.

На момент смерті померлій був 21 рік

На момент смерті померлій був 21 рік

Інформатор

Тіло дівчини виявили сусіди

Тіло дівчини виявили сусіди

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що вночі 3 грудня на вулиці Набережній Перемоги в Дніпрі виявили тіло жінки. Померла випала з вікна на 10 поверсі. Труп знайшли біля будинку №50 приблизно о 2:30 ночі

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
самогубство смерть
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги