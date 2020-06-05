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5 червня • оновлено в 16:45
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У Дніпрі мікроавтобус влетів на зупинку: момент аварії потрапив в мережу

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У п'ятницю, 5 червня, в Дніпрі на перехресті вулиць Калинова та Образцова сталася дорожньо-транспортна пригода. Близько 10.00 на зупинку громадського транспорту влетів мікроавтобус.

ДТП на Образцова

ДТП на Образцова

Facebook / Ольга Волкова

За попередньою інформацією, під час руху у автомобіля марки Ivecо відмовили гальма, повідомляє "Дніпро оперативний".

Водій не впорався з керуванням мікроавтобусом. Машина на швидкості знесла огороджувальні стовпи на зупинці і врізалася в тролейбус з пасажирами.

У ДТП обійшлося без постраждалих. Причини і обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в четвер, 4 червня, в ДТП трагічно загинув 46-річний працівник сектора реагування патрульної поліції Броварського відділу поліції (Київщина) Руслан Синьків, який брав участь в затриманні учасників стрілянини в місті.

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