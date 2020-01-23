У Дніпрі мікроавтобус в'їхав у натовп людей: поранено 4 людини. Фото і відео ДТП

У четвер, 23 січня, на вулиці Ударників в Дніпрі мікроавтобус влетів у натовп людей, які збиралися зайти в трамвай.
За словами очевидців ДТП, водій Mercedes Sprinter був п'яний і його занесло на зупинку. Про це повідомляє Telegram-канал "Дніпро Оперативний" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
У Дніпрі автомобіль влетів у натовп людей
Інформатор
У Дніпрі автомобіль влетів у натовп людей
Інформатор
Попередньо, в аварії постраждали чотири людини, серед них 12-річна дитина. Хлопчик і жінка перебувають у важкому стані. Всіх госпіталізували в лікарню №16 і обласну лікарню на Космічній.
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
На місці події працюють правоохоронці.
Експертиза підтвердила, що водій приватного мікроавтобуса був п'яний. Всередині автомобіля в момент аварії пасажирів не було. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури міськради Дніпра Іван Васючков.
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 22 січня на житловому масиві Перемога-6 легковий автомобіль на повній швидкості збив дитину.
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