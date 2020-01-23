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23 січня • оновлено в 19:54
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У Дніпрі мікроавтобус в'їхав у натовп людей: поранено 4 людини. Фото і відео ДТП

2.5т
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У четвер, 23 січня, на вулиці Ударників в Дніпрі мікроавтобус влетів у натовп людей, які збиралися зайти в трамвай.

За словами очевидців ДТП, водій Mercedes Sprinter був п'яний і його занесло на зупинку. Про це повідомляє Telegram-канал "Дніпро Оперативний" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У Дніпрі автомобіль влетів у натовп людей

У Дніпрі автомобіль влетів у натовп людей

Інформатор

У Дніпрі автомобіль влетів у натовп людей

У Дніпрі автомобіль влетів у натовп людей

Інформатор

Попередньо, в аварії постраждали чотири людини, серед них 12-річна дитина. Хлопчик і жінка перебувають у важкому стані. Всіх госпіталізували в лікарню №16 і обласну лікарню на Космічній.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

На місці події працюють правоохоронці.

Експертиза підтвердила, що водій приватного мікроавтобуса був п'яний. Всередині автомобіля в момент аварії пасажирів не було. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури міськради Дніпра Іван Васючков.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 22 січня на житловому масиві Перемога-6 легковий автомобіль на повній швидкості збив дитину.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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