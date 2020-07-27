У Дніпрі мікроавтобус протаранив легковика: постраждала дитина та двоє дорослих. Фото

Аліна Рашевська Події 10:13, 27.07.2020

У понеділок, 27 липня, в Дніпрі на Слобожанському проспекті мікроавтобус Ford врізався в Daewoo Lanos.

В результаті аварії постраждали пасажири "корейця": дві жінки і дитина. Удар був такої сили, що їх придавило сидіннями, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі
Фото: Інформатор
ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі
Фото: Інформатор

Постраждалих вдалося звільнити без допомоги рятувальників. Згодом їх госпіталізовали до міської лікарні №6.

Автомобілі також отримали серйозні механічні пошкодження. Рух транспорту на даній ділянці тимчасово ускладнено.

ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі
Фото: Інформатор
ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі
Фото: Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині пішохід загинув під колесами вантажівки.

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