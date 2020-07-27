У Дніпрі мікроавтобус протаранив легковика: постраждала дитина та двоє дорослих. Фото
ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі. Колаж
У понеділок, 27 липня, в Дніпрі на Слобожанському проспекті мікроавтобус Ford врізався в Daewoo Lanos.
В результаті аварії постраждали пасажири "корейця": дві жінки і дитина. Удар був такої сили, що їх придавило сидіннями, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі Фото: Інформатор
ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі Фото: Інформатор
Постраждалих вдалося звільнити без допомоги рятувальників. Згодом їх госпіталізовали до міської лікарні №6.
Автомобілі також отримали серйозні механічні пошкодження. Рух транспорту на даній ділянці тимчасово ускладнено.
ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі Фото: Інформатор
ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі Фото: Інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині пішохід загинув під колесами вантажівки.