У Дніпрі мікроавтобус протаранив два легковики: відео моменту аварії

У Дніпрі 17 серпня на Крутогірному узвозі водій мікроавтобуса Mercedes зім'яв два легкових автомобілі.

В результаті зіткнення ніхто не постраждав, однак авто отримали сильні механічні пошкодження. Про це повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На перехресті з вулицею Вернадського мікроавтобус зупинився на червоний сигнал світлофора, щоб пропустити інших учасників руху. Раптово водій Mercedes почав рух заднім ходом. В результаті він протаранив Suzuki, який за інерцією зіткнувся з автомобілем BMW.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліцейські Дніпропетровщини спіймали іноземця, якого розшукував Інтерпол.