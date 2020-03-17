У Дніпрі мікроавтобус на смерть переїхав чоловіка. Фото 18+

У Дніпрі 16 березня на житловому масиві Парус на кінцевій зупинці маршруток місцевий житель потрапив під колеса мікроавтобуса Volkswagen LT.

Для потерпілого отримані травми виявилися несумісними з життям. Він помер на місці до прибуття медиків, повідомляє Інформатор.

Смертельна аварія трапилася близько 19:00. За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса не помітив пішохода, здійснюючи розворот.

ДТП в Дніпрі інформатор

Особу чоловіка на даний момент встановити не вдалося. На місці працював слідчий.

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ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

ДТП в Дніпрі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині підліток загинув під завалами недобудови. Трагедія трапилася 16 березня в селі Варварівка Дніпропетровської області.

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