У Дніпрі неадеватная жінка напала на двох дівчаток, взяла школярок за руки і вимагала повторювати молитви.

Інцидент стався в середу, 26 лютого, біля школи №126, повідомила очевидець Інна Логінова в Facebook. З'ясувалося, що сектантка з "Відродження" регулярно чіпляється до дітей (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У коментарях до публікації батьки повідомили мінімум про сім подібних випадків. Місцеві жителі пишуть, що жінка не раз була помічена за розмовами з дітьми в центральному районі міста та на житловому масиві "Тополя".

У Дніпрі медсестра-сектантка напала на дітей посеред вулиці Facebook/Інна Логінова

У Дніпрі медсестра-сектантка напала на дітей посеред вулиці Facebook/Інна Логінова

"Минулого тижня вона чіплялася до мого сина. Він йшов додому зі своїм однокласником. Вона так само вчепилася в них і не відпускала. Він тоді відразу подумав, що вона ненормальна. Пригрозив викликом поліції і подзвонив чоловікові. Вона і відстала. А тепер причепилася до однокласниці мого сина", – написала Олена Стуліна, мама постраждалого хлопчика.

Інша жінка зазначила, що сектантка роздавала дітям папір і ручки і змушувала їх записувати молитви. За її словами, тоді діти у дворі будинку прибігли до дорослих і попросили про допомогу.

"Відігнати її було дуже складно, навіть згадка про виклик поліції її ніяк не злякала, тому довелося відтісняти її від дітей", – зазначила Наталія Саженова.

У мережі також пишуть, що нападницю звуть Лариса Р. і вона все життя пропрацювала в лікарні. Зараз жінка нібито працює медсестрою в міській лікарні №16. Колеги відзначили, що там вона "задовбала всім голову своїми проповідями".

Скріншот Facebook/ "12 Квартал Днепр"

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі 27-річний збоченець по телефону пропонує секс дітям. На сполох забили батьки постраждалих в соціальних мережах.

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