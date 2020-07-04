У Дніпрі Mazda в'їхала в стелу автозаправки: постраждали двоє

Яна Коваль Події 12:01, 4.07.2020 Оновлено: 12:01, 4.07.2020

У Дніпрі на Донецькому шосе сталася аварія: автомобіль Mazda врізався в стелу заправки.

Інцидент стався 3 липня, приблизно о 23:05, передає "Інформатор".

За попередньою інформацією, отриманою від поліції, автомобіль рухався по Донецькому шосе. Жінка, яка сиділа за кермом, не впоралася з керуванням і врізалася в бетонну основу стели автозаправної станції.

На місце оперативно виїхали співробітники поліції і медики. Жінка перебувала в стані шоку. У неї були розбиті коліна і голова, вона не могла відповісти на питання правоохоронців. На пасажирському сидінні знаходився чоловік, який теж отримав різні травми. Потерпілий поводився агресивно і заважав роботі патрульних.

За попередньою інформацією, жінка не впоралася з керуванням
Інформатор
Можливо, водій перебувала в стані алкогольного сп'яніння
Інформатор
В авто знаходилася дитина
Інформатор

Також в автомобілі перебувала дитина, на щастя, вона не постраждала. Лікарі госпіталізували всіх учасників аварії в 6-ту лікарню. Правоохоронці зазначили, що жінка могла бути в нетверезому стані, від неї і від пасажира доносився запах алкоголю. У всіх обставинах того, що сталося, буде розбиратися слідчий по ДТП.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі і області збільшилася кількість пожеж. У більшості випадків, причиною загорянь є людський фактор.

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