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23 квітня • оновлено в 18:09
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Карина Бондаренко
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У Дніпрі мати підозрюють у вбивстві однорічної дитини

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У четвер, 23 квітня, в селищі Слобожанське Дніпропетровської області жінка викликала "швидку" своїй однорічній дитині. По приїзду медики виявили мертвого хлопчика.

Причина смерті дитини невідома. За словами матері, напередодні ввечері він вдарився головою об батарею, повідомляє "Інформатор".

На голові малюка були травматичні ушкодження, на лобовій частині – гематома, а біля носа сліди крові. Дитина не дожила кілька тижнів до двох років.

У Дніпрі мати підозрюють у вбивстві однорічної дитини

У Дніпрі мати підозрюють у вбивстві однорічної дитини

Інформатор

На місце події прибула слідчо-оперативна група, судмедексперт та співробітники ювенальної превенції. Чи був це нещасний випадок, або в смерті хлопчика винні батьки – з'ясовується.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Словацького жінка замертво впала на очах у перехожих.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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