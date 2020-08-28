У Дніпрі мати кинула 10-місячну дитину в парку

У четвер, 27 серпня, близько 23:00 в Дніпрі в сквері Героїв охоронець знайшов візочок із однорічною дитиною.

Як повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області, 10-місячна дівчинка замерзла і плакала. Батьків дитини поруч не було, а у візочку лежали пляшечка і смартфон.

Медики госпіталізували змерзлу дитини до лікарні. Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

На місце події прибули поліцейські, які викликали слідчо-оперативну групу та швидку. Медики госпіталізували дитину до лікарні.

У мобільному телефоні вони знайшли номер бабусі дівчинки і зателефонували їй. Трубку підняла жінка в сльозах. Вона розповіла поліцейським, що її дочка – мати дівчинки – прийшла додому в стані алкогольного сп'яніння.

36-річна дніпрянка пояснила патрульним, що вона загубила свою дочку в парку. Дитина нібито побігла до гойдалки, а після – зникла.

Мати дівчинки затримали і доставили до відділення поліції. Співробітники ювенальної превенції склали на неї адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків. Інформацію про те, що сталося, передали в службу у справах дітей.

36-річну матір дівчинки затримали і доставили до відділення поліції Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Кривим Рогом у полі знайдений мертвим зниклий чоловік. Померлий близько місяця перебував у розшуку.