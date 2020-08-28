У Дніпрі мати кинула 10-місячну дитину в парку
У четвер, 27 серпня, близько 23:00 в Дніпрі в сквері Героїв охоронець знайшов візочок із однорічною дитиною.
Як повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області, 10-місячна дівчинка замерзла і плакала. Батьків дитини поруч не було, а у візочку лежали пляшечка і смартфон.
На місце події прибули поліцейські, які викликали слідчо-оперативну групу та швидку. Медики госпіталізували дитину до лікарні.
У мобільному телефоні вони знайшли номер бабусі дівчинки і зателефонували їй. Трубку підняла жінка в сльозах. Вона розповіла поліцейським, що її дочка – мати дівчинки – прийшла додому в стані алкогольного сп'яніння.
36-річна дніпрянка пояснила патрульним, що вона загубила свою дочку в парку. Дитина нібито побігла до гойдалки, а після – зникла.
Мати дівчинки затримали і доставили до відділення поліції. Співробітники ювенальної превенції склали на неї адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків. Інформацію про те, що сталося, передали в службу у справах дітей.
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