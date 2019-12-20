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20 грудня • оновлено в 11:58
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Софія Ковнір

У Дніпрі масштабна пожежа знищила цілий склад: палаючі фото та відео

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У Дніпрі 19 грудня спалахнула сильна пожежа в ангарі на вулиці Миколи Руденка.

На місце події відразу ж прибули рятувальники. Як виявилося, вогнем був охоплений склад ангарного типу, повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

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Пожежа в Дніпрі

Пожежа в Дніпрі

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Як стало відомо, згоріли будівельні матеріали в складському приміщенні, знищено вантажний автомобіль з маніпулятором ІСУЗУ, а також стаціонарний бетононасос.

Пожежа в Дніпрі

Пожежа в Дніпрі

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Відзначимо, що загальна площа пожежі склала 350 кв. метрів.

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Пожежа в Дніпрі

Пожежа в Дніпрі

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

У пресслужбі додали, що загиблих і травмованих немає.

Пожежа в Дніпрі

Пожежа в Дніпрі

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Павлограді загорілося кафе в готельно-ресторанному комплексі "Смерекова хата".

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
пожежа
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