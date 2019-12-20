У Дніпрі масштабна пожежа знищила цілий склад: палаючі фото та відео

У Дніпрі 19 грудня спалахнула сильна пожежа в ангарі на вулиці Миколи Руденка.

На місце події відразу ж прибули рятувальники. Як виявилося, вогнем був охоплений склад ангарного типу, повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Пожежа в Дніпрі Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Як стало відомо, згоріли будівельні матеріали в складському приміщенні, знищено вантажний автомобіль з маніпулятором ІСУЗУ, а також стаціонарний бетононасос.

Пожежа в Дніпрі Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Відзначимо, що загальна площа пожежі склала 350 кв. метрів.

Пожежа в Дніпрі Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

У пресслужбі додали, що загиблих і травмованих немає.

Пожежа в Дніпрі Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

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