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30 листопада • оновлено в 11:12
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У Дніпрі масштабна аварія зупинила цілий проспект: фото й відео

4.3т
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На Слобожанському проспекті в Дніпрі трапилася серйозна аварія за участю чотирьох автомобілів.

Через ДТП утворився корок, передає Telegram-канал "Х**вий Дніпро".

На Слобожанському проспекті трапилася ДТП

На Слобожанському проспекті трапилася ДТП

Дніпро оперативний

"Навпроти "Наша Правда" на Слобожанському сильна ДТП. Зіткнулися 4 машини. Рух у сторону центру ускладнений", – йдеться в повідомленні.

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На відеозапису з місця події видно, що в ДТП постраждав чоловік і медики надають йому допомогу.

Деталі події з'ясовуються.

Через ДТП утворилася пробка

Через ДТП утворилася пробка

Google Maps

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 29 листопада на проспекті Богдана Хмельницького зійшов з рейок трамвай №12. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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Автор
Світлана Коваленко
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