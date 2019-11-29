У Дніпрі масштабна аварія зупинила цілий проспект: фото й відео

На Слобожанському проспекті в Дніпрі трапилася серйозна аварія за участю чотирьох автомобілів.

Через ДТП утворився корок, передає Telegram-канал "Х**вий Дніпро".

На Слобожанському проспекті трапилася ДТП Дніпро оперативний

"Навпроти "Наша Правда" на Слобожанському сильна ДТП. Зіткнулися 4 машини. Рух у сторону центру ускладнений", – йдеться в повідомленні.

На відеозапису з місця події видно, що в ДТП постраждав чоловік і медики надають йому допомогу.

Деталі події з'ясовуються.

Через ДТП утворилася пробка Google Maps

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 29 листопада на проспекті Богдана Хмельницького зійшов з рейок трамвай №12. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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