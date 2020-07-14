Догхантери Дніпра знову відкрили сезон полювання на собак. За останні два дні їхніми жертвами стали щонайменше 8 домашніх чотирилапих.

Інциденти фіксують у різних районах міста, повідомляють в Facebook-групі "Собачники Дніпро". Інформація про отруєних собак надходить від жителів проспекту Олександра Поля, житлових масивів Перемога і Лівобережний.

Труять собак в Дніпрі протитуберкульозним препаратом, який продається в аптеках без рецепта. У тварин непереносимість одного з компонентів цього медикаменту. Таблетки шкуродери розкидають в тих місцях, де собачники зазвичай вигулюють вихованців.

У Дніпрі масово труять собак Facebook / "Собачники Дніпро"

Ознаки отруєння у собак зазвичай проявляються через кілька годин. Основні симптоми: блювота, біль, кров, важке дихання, сильні судоми. Ветеринари часто не можуть врятувати тварину, серце зупиняється під дією нейротоксину.

"Не давайте собакам нічого лизати на землі або їсти траву. Краще не відпускайте з повідка та уважно стежте що собака робить в кущах", – рекомендують користувачі соцмереж власникам собак.

У Дніпрі масово труять собак Facebook / "Лівобережний 3 | Дніпро"

Постраждалі від догхантерів городяни вже написали заяви в поліцію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що волонтери Дніпра закликали врятувати бездомних собак з полону скандального харківського притулку.