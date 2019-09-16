У Дніпрі масово облили кислотою автомобілі: фото

У ніч із 15 на 16 вересня в Дніпрі на платній парковці невідомі облили кислотою 16 автомобілів.

Інцидент трапився у житловому масиві Червоний Камінь, повідомляє Інформатор.

Як повідомила прессекретарка Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Анна Старчевська, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 194 КК України.

У Дніпрі масово облили кислотою автомобілі Facebook Артеміос Володимирович

Всі постраждалі автомобілі різної вартості, тому важко простежити закономірність у псуванні майна.

Facebook Артеміос Володимирович

Facebook Артеміос Володимирович

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на 16 вересня в Дніпрі на проспекті Поля ВАЗ 2102 влетів у Daewoo Lanos. Від удару другого викинуло на протилежну сторону вулиці.

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