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16 вересня • оновлено в 17:25
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У Дніпрі масово облили кислотою автомобілі: фото

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У ніч із 15 на 16 вересня в Дніпрі на платній парковці невідомі облили кислотою 16 автомобілів.

Інцидент трапився у житловому масиві Червоний Камінь, повідомляє Інформатор.

Як повідомила прессекретарка Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Анна Старчевська, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 194 КК України.

У Дніпрі масово облили кислотою автомобілі

У Дніпрі масово облили кислотою автомобілі

Facebook Артеміос Володимирович

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Всі постраждалі автомобілі різної вартості, тому важко простежити закономірність у псуванні майна.

У Дніпрі масово облили кислотою автомобілі: фото

Facebook Артеміос Володимирович

У Дніпрі масово облили кислотою автомобілі: фото

Facebook Артеміос Володимирович

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на 16 вересня в Дніпрі на проспекті Поля ВАЗ 2102 влетів у Daewoo Lanos. Від удару другого викинуло на протилежну сторону вулиці.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
авто облили кислотою
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70rus xxx
70rus xxx
Страна-дурдом.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
ипать колотить,охраник пьяный спал,с этого придурка бабки и сбивайте
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