У Дніпрі масово горіли автомобілі. Фото

Аліна Рашевська Події 08:45, 4.08.2020

У Дніпрі увечері 3 серпня вщент згоріли два легкових автомобілі.

Перша пожежа трапилася близько 20:22 на стоянці на вулиці Богомаза. На місце викликали пожежників, проте до їх приїзду від Daewoo Sens залишився лише вигорілий металевий каркас, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Дніпрі масово горіли автомобілі
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
У Дніпрі масово горіли автомобілі
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

За годину на вулиці Богдана Хмельницького прямо на ходу загорівся ВАЗ 21053. Водій легковика встиг вчасно покинути транспортний засіб. З вогнем боролися семеро пожежників і дві одиниці техніки, однак авто врятувати не вдалося.

У Дніпрі масово горіли автомобілі
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
У Дніпрі масово горіли автомобілі
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на проспекті Олександра Поля тролейбус маршруту №5 збив жінку.

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