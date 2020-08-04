У Дніпрі масово горіли автомобілі. Фото

У Дніпрі увечері 3 серпня вщент згоріли два легкових автомобілі.

Перша пожежа трапилася близько 20:22 на стоянці на вулиці Богомаза. На місце викликали пожежників, проте до їх приїзду від Daewoo Sens залишився лише вигорілий металевий каркас, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Дніпрі масово горіли автомобілі Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Дніпрі масово горіли автомобілі Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

За годину на вулиці Богдана Хмельницького прямо на ходу загорівся ВАЗ 21053. Водій легковика встиг вчасно покинути транспортний засіб. З вогнем боролися семеро пожежників і дві одиниці техніки, однак авто врятувати не вдалося.

У Дніпрі масово горіли автомобілі Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Дніпрі масово горіли автомобілі Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на проспекті Олександра Поля тролейбус маршруту №5 збив жінку.