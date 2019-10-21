У Дніпрі масово горіли автомобілі. Фото

Вночі 21 жовтня в Дніпрі вщент згоріли чотири автомобілі на вулиці Бориса Кротова.
Пожежа трапилася в гаражному кооперативі "Колос 3", повідомляє Інформатор. До приїзду пожежників автомобілі повністю згоріли.
Що саме стало причиною загоряння, почали з'ясовувати правоохоронці. У пригоді ніхто не постраждав.
У Дніпрі масово горіли автомобілі
колаж
Інформатор
Інформатор
Інформатор
Інформатор
Інформатор
Інформатор
Інформатор
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що в суботу, 19 жовтня, на перетині вулиць Воскресенської і Володимира Великого в Дніпрі зіткнулися Fiat і Daihatsu. Останній вилетів на тротуар і перекинувся від сильного удару.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram