У Дніпрі масово горіли автомобілі. Фото

Вночі 21 жовтня в Дніпрі вщент згоріли чотири автомобілі на вулиці Бориса Кротова.

Пожежа трапилася в гаражному кооперативі "Колос 3", повідомляє Інформатор. До приїзду пожежників автомобілі повністю згоріли.

Що саме стало причиною загоряння, почали з'ясовувати правоохоронці. У пригоді ніхто не постраждав.

У Дніпрі масово горіли автомобілі колаж

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в суботу, 19 жовтня, на перетині вулиць Воскресенської і Володимира Великого в Дніпрі зіткнулися Fiat і Daihatsu. Останній вилетів на тротуар і перекинувся від сильного удару.

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