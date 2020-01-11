У Дніпрі машина з дітьми потрапила в жорстку ДТП. Фото і відео

У п'ятницю, 10 січня, на вулиці Робочій в Дніпрі зіткнулися автомобілі Geely і ВАЗ.

В аварії постраждали чотири людини, двоє з них - діти. За словами водія Geely, паркан закрив їй видимість і вона не помітила ВАЗ, який їхав на великій швидкості, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Обидві машини отримали істотні пошкодження. У ДТП постраждали чоловік і жінка, які сиділи в Geely. Попередньо у них діагностовано черепно-мозкові травми. Також в машині знаходилися двоє дітей, їх доставили в лікарні міста.

ДТП в Дніпрі Інформатор

На місце події прибули рятувальники, медики і поліція. Всі обставини аварії з'ясують правоохоронці.

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що на трасі під Дніпром водій легковика на швидкості прочесав автобус з пасажирами і поїхав з місця ДТП. Подія вдалося зафіксувати на відеореєстратор автомобіля, який їхав позаду пасажирського автобуса.

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