У Дніпрі машина влетіла в кладовище: фото

Вночі 1 жовтня в Дніпрі автомобіль Skoda Fabia влетів в кладовище і зніс паркан на могилі.

Аварія трапилася близько 2:30 на вулиці Березинській, повідомляє Інформатор. Попередньо відомо, що водій не впорався з керуванням на різкому повороті і в'їхав в цвинтар.

У Дніпрі машина влетіла в кладовище Інформатор

Від сильного удару у машини розбився бампер, погнулися двері і поріг і пробило колесо. У ДТП ніхто не постраждав. З місця події Skoda відвезли на евакуаторі.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що керівник відділу карного розшуку Павлоградського відділу поліції вчинив лобове зіткнення з автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. У пригоді постраждали водій і два пасажири.

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