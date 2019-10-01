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1 жовтня • оновлено в 14:49
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У Дніпрі машина влетіла в кладовище: фото

1.1т Читати матеріал російською

Вночі 1 жовтня в Дніпрі автомобіль Skoda Fabia влетів в кладовище і зніс паркан на могилі.

Аварія трапилася близько 2:30 на вулиці Березинській, повідомляє Інформатор. Попередньо відомо, що водій не впорався з керуванням на різкому повороті і в'їхав в цвинтар.

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У Дніпрі машина влетіла в кладовище

У Дніпрі машина влетіла в кладовище

Інформатор

Від сильного удару у машини розбився бампер, погнулися двері і поріг і пробило колесо. У ДТП ніхто не постраждав. З місця події Skoda відвезли на евакуаторі.

У Дніпрі машина влетіла в кладовище: фото

Інформатор

У Дніпрі машина влетіла в кладовище: фото

Інформатор

У Дніпрі машина влетіла в кладовище: фото

Інформатор

У Дніпрі машина влетіла в кладовище: фото

Інформатор

У Дніпрі машина влетіла в кладовище: фото

Інформатор

У Дніпрі машина влетіла в кладовище: фото

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що керівник відділу карного розшуку Павлоградського відділу поліції вчинив лобове зіткнення з автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. У пригоді постраждали водій і два пасажири.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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