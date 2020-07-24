У Дніпрі маршрутник виїхав на зустрічну і заважав руху транспорту. Відео

У четвер, 23 липня, близько 10:00 в Дніпрі водій маршрутного таксі № 134 серйозно порушив правила дорожнього руху.

Під час руху по маршруту громадський транспорт разом з іншими авто потрапив у пробку. Маршрутник вирішив не стояти в заторі і виїхав на зустрічну смугу руху, повідомили в Telegram-каналі "Міський транспорт Дніпра".

За словами очевидців, водій маршрутки вирішив вклинитися в початок черги. Інші автомобілісти його не пропустили і він стояв на зустрічній смузі близько п'яти хвилин. Маршрутник створив аварійну ситуацію і заважав транспорту, який виїжджав з-за повороту.

Ситуацію OBOZREVATEL прокоментував голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий. За даним інцидентом зараз проходить службова перевірка. Водієві маршрутки оголосять догану з позбавленням премії.

"Після цього він буде додатково відправлений на вивчення правил дорожнього руху і буде складати окремий іспит кваліфікаційній комісії на підприємстві", – розповів Тонконогий.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі мікроавтобус влетів у дерево, постраждали шестеро людей.