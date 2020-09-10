У Дніпрі маршрутник протягнув затиснуту в дверях пасажирку. Фото

У середу ввечері, 9 вересня, в Дніпрі водій маршрутного таксі № 23 травмував пасажирку.

Інцидент трапився під час руху автобуса в бік житлового масиву Фрунзенський. Про це постраждала повідомила в Telegram-каналі "Міський Транспорт Дніпра".

Інцидент трапився на маршруті № 23. Telegram-канал "Міський Транспорт Дніпра"

За словами дніпрянки, маршрутчик почав рух, не впевнившись у тому, що всі пасажири зайшли до салону. Водій закрив двері, так що рука жінки опинилася в маршрутці, а сама вона – на вулиці. Після цього він протягнув потерпілу за автобусом.

У результаті події жінка отримала травму, вся її рука в гематомах. На інцидент відреагував представник перевізника ТОВ "С.М.І.Т.", який обслуговує даний маршрут. Він повідомив, що водій вже звільнений і приніс свої вибачення пасажирці.

Водій вже звільнений. Telegram-канал "Міський Транспорт Дніпра"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в результаті ДТП з вантажівкою постраждав чоловік. Аварія трапилася на перетині вулиць Байкальської і Образцова.