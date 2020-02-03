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3 лютого • оновлено в 17:43
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У Дніпрі маршрутка з людьми на швидкості влетіла у стовп: фото і відео з місця ДТП

2.2т
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У понеділок, 3 лютого, у Дніпрі маршрутка №45 з людьми в салоні на швидкості влетіла у стовп.

Аварія трапилася на Слобожанському проспекті близько 15:30. Відео моменту зіткнення очевидці опублікували у мережі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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ДТП з маршруткою у Дніпрі

ДТП з маршруткою у Дніпрі

Дніпро оперативний

Як повідомили на сторінці патрульної поліції у Facebook, в результаті зіткнення постраждали четверо пасажирів. Їх госпіталізували із травмами різного ступеня важкості.

ДТП з маршруткою у Дніпрі

ДТП з маршруткою у Дніпрі

Інформатор

Попередньо, ДТП спровокував мікроавтобус Renault, який підрізав маршрутку. Водій останньої намагався уникнути зіткнення, різко вивернув кермо вправо і не впорався з керуванням. В результаті авто врізалося у стовп.

ДТП з маршруткою у Дніпрі

ДТП з маршруткою у Дніпрі

Інформатор

Від удару сидіння у маршрутці склалися "в гармошку".

ДТП з маршруткою у Дніпрі

ДТП з маршруткою у Дніпрі

Інформатор

ДТП з маршруткою у Дніпрі

ДТП з маршруткою у Дніпрі

Інформатор

ДТП з маршруткою у Дніпрі

ДТП з маршруткою у Дніпрі

Інформатор

ДТП з маршруткою у Дніпрі

ДТП з маршруткою у Дніпрі

Інформатор

ДТП з маршруткою у Дніпрі

ДТП з маршруткою у Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Миколаєві місцеві жителі влаштували самосуд над водієм, який на смерть збив жінку. "Мерседес" мчав на великій швидкості по зустрічній смузі для пасажирського транспорту. По ходу руху автомобіля вибігла жінка. Він не встиг відреагувати і збив її.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
маршрутка ДТП
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