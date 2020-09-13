У Дніпрі маршрутка врізалася в таксі: серед постраждалих дитина. Відео моменту

У неділю, 13 вересня, в Дніпрі на перехресті вулиці Титова і проспекту Поля маршрутка №156 врізалася в Chevrolet служби таксі Uklon.

Аварія трапилася близько 12:15. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, легковик рухався в бік проспекту Богдана Хмельницького вулицею Титова, після чого повернув на проспект Поля. У цей момент Mercedes Sprinter їхав по Титова їй назустріч. Водій таксі не надав маршрутці пріоритет у русі, через що трапилося зіткнення.

За непідтвердженою інформацією, в результаті ДТП постраждали пасажири маршрутки: жінка і маленька дитина. Також травмувався і водій таксі.

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