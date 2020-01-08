У Дніпрі маршрутка влетіла в стовп: фото ДТП

У Дніпрі на вулиці Космічній у вівторок, 7 січня, маршрутка врізалася в стовп.
В результаті зіткнення водій отримав травми голови. ДТП сталося близько 20:00, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Маршрутка їхала по крайній правій смузі. Імовірно, її "підрізав" автомобіль. Щоб уникнути зіткнення, водій звернув вправо і влетів в стовп.
ДТП в Дніпрі
інформатор
На місце події прибула патрульна поліція і "швидка". Номер маршрутки невідомий. На мікроавтобусі розбилося лобове скло, фари і бампер.
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що у вівторок, 7 січня, на вулиці Козака Мамая в Дніпрі чоловік напився і почав стріляти по дворових собак. Це тривало до тих пір, поки місцеві жителі не викликали поліцію.
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