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8 січня • оновлено в 08:37
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Карина Бондаренко

У Дніпрі маршрутка влетіла в стовп: фото ДТП

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У Дніпрі на вулиці Космічній у вівторок, 7 січня, маршрутка врізалася в стовп.

В результаті зіткнення водій отримав травми голови. ДТП сталося близько 20:00, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Маршрутка їхала по крайній правій смузі. Імовірно, її "підрізав" автомобіль. Щоб уникнути зіткнення, водій звернув вправо і влетів в стовп.

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ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

На місце події прибула патрульна поліція і "швидка". Номер маршрутки невідомий. На мікроавтобусі розбилося лобове скло, фари і бампер.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що у вівторок, 7 січня, на вулиці Козака Мамая в Дніпрі чоловік напився і почав стріляти по дворових собак. Це тривало до тих пір, поки місцеві жителі не викликали поліцію.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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