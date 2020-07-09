У Дніпрі маршрутка без гальм влаштувала масову ДТП: постраждала дитина. Фото

У Дніпрі в четвер, 9 липня, відбулася ДТП із маршруткою на перехресті вулиці Січових Стрільців зі Старокозацькою.

У результаті постраждав 10-річний хлопчик. Медики надали йому першу допомогу на місці, після чого забрали в лікарню, передає "Інформатор".

Попередньо, у маршрутки відмовили гальма, коли вона спускалася вулицею Січових Стрільців. Водій зрозумів це, коли під'їжджав до перехрестя. Намагаючись уникнути зіткнення, він почав маневрувати на дорозі.

ДТП Дніпро. Інформатор

ДТП Дніпро. Інформатор

Автобус зніс бічне дзеркало Mitsubishi, після чого врізався в Mazda, яка стояла на світлофорі. За інерцією остання врізалася в Audi, що стояла попереду.

Потерпілий хлопчик був пасажиром Mazda, він їхав на задньому сидінні. Його госпіталізували в обласну дитячу лікарню на Космічній.

ДТП Дніпро. Інформатор

ДТП Дніпро. Інформатор

На місці ДТП працювали два екіпажі патрульної поліції і бригада швидкої допомоги. Аварія стала причиною величезного затору на вулиці Січових Стрільців.

ДТП Дніпро. Інформатор

ДТП Дніпро. Інформатор

ДТП Дніпро. Інформатор

ДТП. Telegram-канал міста Дніпро

ДТП. Telegram-канал міста Дніпро

ДТП. Telegram-канал міста Дніпро

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