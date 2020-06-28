У Дніпрі маршрутка без гальм вилетіла на тротуар: момент потрапив на відео

У суботу, в Дніпрі водій направив маршрутку без гальм на тротуар з людьми.

На перехресті вулиці Столєтова і Слобожанського проспекту у маршрутки відмовили гальма при під'їзді до світлофора, повідомляє "Дніпро оперативний".

Водій маршрутки, щоб уникнути зіткнення з автомобілями, які чекали "зеленого" сигналу світлофора, направив автомобіль на тротуар з пішоходами. Людям довелося відскакувати від несправної маршрутки.

Маршрутка без гальм вилетіла на тротуар Нова Бас

Об'їхавши автомобілі, водій знову виїхав на дорогу і їхав, поки не був зупинений поліцією.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі водій влаштував ДТП з двома потерпілими. Поліція провела жорстке затримання чоловіка.