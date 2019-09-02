У Дніпрі маршрутчик погрожував пасажиру "лупанути" його. Відео

У Дніпрі водії маршруток часто по-хамськи ставляться до пасажирів.

Так, на 106 маршруті водій в відкриту грубіянив пенсіонеру і погрожував вдарити. Про це OBOZREVATEL дізнався в телеграм-каналі "Huevuy Dnepr" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Очевидці зафіксували інцидент на відео, на якому маршрутчик почав лаятися з пенсіонером і погрожував "лупанути" його.

Маршрутчик погрожував пасажиру

Потім водій додав, що не може дозволити зробити це, тому що знаходиться на роботі.

У соцмережі люди обурилися поведінкою водія:

"Нехай краще свого татка лупане", "Шкода, але це звичайні будні", "Шкода мене там не було, я б дозволив водієві зупинитися і в@бати б за таке", "Найтупіша відмазка, яку я чув на роботі", "Погрози - доля слабких", – пишуть користувачі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпропетровській області водій маршрутки образив матір українського воїна, який загинув в АТО під Іловайськ.

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