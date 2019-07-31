У Дніпрі маленька дівчинка вийшла гуляти через вікно

У Дніпрі 31 липня маленька дівчинка вилізла через вікно і пішла гуляти.
Дитину помітили перехожі. Вона бродила по вулиці і була легко одягнена, повідомляє пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області.
Небайдужа перехожа повідомила в поліцію, що виявила дівчинку на вигляд 8-10 років, легко вдягнену, яка розгублено бродила по вулиці.
Дівчинка вийшла гуляти через вікно
МирТесен
На місці вже працювала карета швидкої медичної допомоги. Лікар оглянула дитину і повідомила, що стан дівчинки задовільний і необхідності в госпіталізації немає.
У цей момент прибула мама дівчинки, яка повідомила, що дитина видавила москітну сітку з вікна першого поверху і, таким чином, потрапила на вулицю.
Після того, як батьки прокинулися і не виявили доньки, намагалися знайти її самостійно.
Дитину разом з мамою відправили в Чечелівське відділення поліції, і передали інспектору ювенальної превенції.
Мама з дівчинкою
Патрульна поліція Дніпропетровської області
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