У Дніпрі маленька дівчинка вийшла гуляти через вікно

У Дніпрі 31 липня маленька дівчинка вилізла через вікно і пішла гуляти.

Дитину помітили перехожі. Вона бродила по вулиці і була легко одягнена, повідомляє пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області.

Небайдужа перехожа повідомила в поліцію, що виявила дівчинку на вигляд 8-10 років, легко вдягнену, яка розгублено бродила по вулиці.

Дівчинка вийшла гуляти через вікно МирТесен

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На місці вже працювала карета швидкої медичної допомоги. Лікар оглянула дитину і повідомила, що стан дівчинки задовільний і необхідності в госпіталізації немає.

У цей момент прибула мама дівчинки, яка повідомила, що дитина видавила москітну сітку з вікна першого поверху і, таким чином, потрапила на вулицю.

Після того, як батьки прокинулися і не виявили доньки, намагалися знайти її самостійно.

Дитину разом з мамою відправили в Чечелівське відділення поліції, і передали інспектору ювенальної превенції.

Мама з дівчинкою Патрульна поліція Дніпропетровської області

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