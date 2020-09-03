У Дніпрі лжеспівробітник СБУ роз'їжджав по місту з наркотиками. Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

У Дніпрі на Крутогірному спуску поліцейські зупинили автомобіль "Skoda", водій якого під виглядом працівника Служби безпеки України їздив по місту з наркотиками.

Як повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області, про ймовірного зловмисника їм повідомили співробітники СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, патрульній поліції водій машини надав посвідчення працівника СБУ, яке мало ознаки підробки, і пояснив, що поспішає.

На місце події одразу прибули співробітники СБУ з постановою на обшук транспортного засобу.

У Дніпрі лжеспівробітник СБУ роз'їжджав по місту з наркотиками. Фото пресслужби Патрульної поліції Дніпропетровської області

В результаті в багажнику авто під килимком виявлено 7 сліп-пакетів з невідомою речовиною, схожою на наркотичну. Слідчі вилучили їх, а також знайдені відмички і підроблене посвідчення.

У Дніпрі лжеспівробітник СБУ роз'їжджав по місту з наркотиками. Фото пресслужби Патрульної поліції Дніпропетровської області

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