У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова прооперували двох воїнів ЗСУ, поранених на сході України.

Захисники перенесли складні хірургічні втручання. На даний момент їх життю нічого не загрожує, повідомив на своїй сторінці в Facebook головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

21-річного Василя евакуювали із зони бойових дій 10 березня. У його машину потрапила протитанкова ракета. До міста він прибув у стані тяжкої коми.

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"Більшу частину правої ноги вирвало вибухом, розірвана рука, оголені кістки, високі дози препаратів, що підтримують життєві функції. Проведено три операції. Ампутація за життєвими показаннями, десятки осколкових поранень. Сьогодні вранці в реанімації на обличчі сльози радості: "Мені б протез, я б побіг, хочу додому", – розповів Риженко.

У п'ятницю, 20 березня, до лікарні поступив уродженець Рівненської області Владислав. 25-річний боєць був тяжко поранений в голову.

"Два великих осколки діаметрально прошили голову, один з них через ліве око. Велика операція виконана нейрохірургами і офтальмологами. Прийшов до тями", – поділився головний лікар.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпро військовим вертольотом доставили двох бійців із зони ООС. Одного з них прооперували в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

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