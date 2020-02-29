У Дніпрі лікарі борються за життя дитини, якій вибух снаряда відірвав руку. Відео

У суботу, 29 лютого, в Дніпрі в результаті вибуху 8-летніму хлопчикові відірвало руку. Лікарі Обласної дитячої лікарні роблять все можливе для порятунку життя дитини.

Хлопчика помістили в реанімацію і провели термінову операцію. Про це повідомив Дніпро оперативний.

Начальник хірургічної служби Сергій Инюшин повідомив, що для порятунку життя дитини працюють три команди медиків. Стан хлопчика оцінюється як важкий, у нього пошкоджений живіт і селезінка, ампутована ліва рука, множинні осколкові поранення ніг.

Дитині відірвало руку через вибух снаряда Дніпро оперативний

Медики вже зупинили кровотечу в черевній порожнині, зашили пошкоджені тканини, врятували селезінку дитини, на пошкодженій руці лікарі формують куксу. Операції тривають.

Відразу після вибуху хлопчику надавав допомогу військовий на ім'я Сергій, який грамотно і оперативно наклав джгут і зупинив кровотечу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь прогримів вибух. На рубінових бульварі у 8-річної дитини вибухнув вибуховий пристрій осколкової типу.

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