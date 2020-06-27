У Дніпрі легковик зіткнувся з джипом і врізалася в паркан: постраждала дитина. Фото

У Дніпрі легковик зіткнувся з джипом і врізалася в паркан. Інформатор

У суботу, 27 червня, на перехресті вулиці Калиновій з Бурштинової зіткнулися Toyota і Daewoo.

Від удару один з автомобілів вилетів на узбіччя і врізався в огорожу. В результаті аварії постраждав 4-річна дитина. ЇЇ з місця аварії забрала швидка допомога, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, Toyota спускалася вниз по вулиці Янтарній, а Daewoo піднімався вгору. Обидва автомобілі їхали на "зелений" сигнал світлофора. За словами патрульних, водій Daewoo, випереджаючи іншу машину, на повороті різко вискочив перед Toyota. Як би чоловік не намагався уникнути зіткнення, зробити це він не зміг.

У Дніпрі легковик зіткнувся з джипом і врізалася в паркан Інформатор

У Дніпрі легковик зіткнувся з джипом і врізалася в паркан Інформатор

Після удару Daewoo винесло на узбіччя, де він врізався в паркан. Toyota стала поперек дороги. У салоні автомобіля знаходився 4-річна дитина. Вона був пристебнута в дитячому кріслі. Незважаючи на це, дівчинка скаржилася, що в неї болять груди, через що на місце викликали швидку. Медики наполягли на госпіталізації, щоб остаточно переконатися, що з дитиною все добре. Решта учасників аварії не постраждали.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі поїзд збив півторарічну дитину. За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу.