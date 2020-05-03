У Дніпрі легковик врізався в зупинку: постраждали двоє людей. Фото

У неділю, 3 травня, в Дніпрі на Криворізькому шосе автомобіль ВАЗ влетів у зупинку громадського транспорту.

Аварія сталася близько 4:50 біля повороту на Кам'янське, повідомляє "Інформатор".

За попередньою версією від правоохоронців, заснованої на словах водія, автомобіль рухався в бік Дніпра. Біля заправки "Нефтек" водій не впорався з керуванням і в'їхав в зупинку.

У Дніпрі легковик врізався в зупинку Інформатор

У Дніпрі легковик врізався в зупинку Інформатор

В результаті водій отримав забої, а пасажира з травмами госпіталізовано до міської лікарні №2. У пасажира закритий перелом стегна та гомілки. Постраждалим близько 35 років.

У ВАЗ повністю розбитий моторний відсік. На місці працювали правоохоронні органи.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі вантажівка на пішохідному переході збила двох чоловіків. Один з них отримав легкі травми і від госпіталізації відмовився, другого чоловіка з місця аварії забрала швидка допомога.