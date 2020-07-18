У Дніпрі легковик влетів в автобус: є постраждалий. Фото

Аліна Рашевська Події 10:52, 18.07.2020 Оновлено: 11:05, 18.07.2020

У суботу, 18 липня, в Дніпрі на вулиці Каштановій легковий автомобіль Opel врізався в автобус №38.

В результаті зіткнення постраждав водій легковика. Чоловіка з травмами голови госпіталізували до лікарні №6, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, Opel влетів в автобус ззаду, коли той стояв на "аварійці". Пасажирів в салоні останнього на той момент не було.

ДТП на Каштановій в Дніпрі
Фото: Інформатор
ДТП на Каштановій в Дніпрі
Фото: Інформатор
ДТП на Каштановій в Дніпрі
Фото: Інформатор
ДТП на Каштановій в Дніпрі
Фото: Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліцейський постраждав, затримуючи шахраїв.

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Дніпро Події

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